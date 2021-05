كندا تسجل حالة وفاة جديدة بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا

موسكو- سبوتنيك. في أبريل/ نيسان، توفيت مريضة تبلغ من العمر 54 عاما بسبب تجلط دماغي في مقاطعة كيبيك بعد الحصول على حقنة أسترازينيكا.

© Photo / Press Service of the Ministry of Health of Georgia