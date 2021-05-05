إصابة 8 أسود في حديقة حيوان هندية بكوفيد-19

أعلنت الحكومة الهندية، إصابة ثمانية أسود آسيوية بفيروس كورونا في إحدى حدائق الحيوانات، مشيرة إلى أنه لا توجد دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل العدوى إلى البشر.

وكانت سلطات الحديقة في مدينة حيدر أباد الجنوبية قد تبادلت عينات مع معمل أبحاث حكومي في 24 من مارس/آذار بعد أن ظهرت أعراض ضيق في التنفس على تلك الأسود ، ما أدى لإغلاق الحديقة في الوقت الحالي. بحسب "رويترز".

وتأتي نتائج الفحوص هذه في وقت تشهد فيه الهند ارتفاعا هائلا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين البشر.

وقالت وزارة البيئة والغابات والتغير المناخي الهندية "استنادا إلى تجربتنا مع حيوانات ثبتت العام الماضي إصابتها بمرض (سارس-كوف2) في حدائق حيوان بأماكن أخرى من العالم، لا توجد دلائل حقيقية تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل المرض إلى البشر أكثر من ذلك".

وسجلت الهند أكثر من 300 ألف إصابة بمرض كوفيد-19 يوميا لثلاثة عشر يوما متواصلة، وبلغ إجمالي الإصابات بالمرض فيها أكثر من 20 مليونا، وهو ثاني أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.