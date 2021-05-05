الرئيس البلغاري يعتزم حل البرلمان الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف، اليوم الأربعاء، عن عزمه حل البرلمان الأسبوع المقبل، وتحديد موعد جديد لإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية.

ووفقا لوكالة "رويترز" قال راديف، اليوم الأربعاء: "سأحل مجلس الشعب في الأسبوع المقبل وأعين حكومة جديدة. من المتوقع أن تجرى الانتخابات في 11 يوليو القادم".

وأشار راديف إلى أن التصويت المبكر على التكوين الجديد لمجلس الشعب سيتم بعد بضعة أشهر من الانتخابات النيابية السابقة.

وحث رئيس بلغاريا جميع الأحزاب على دراسة الأولويات والعمل على التعاون بعد الانتخابات المبكرة، لتفادي محاولة فاشلة أخرى لتشكيل حكومة، يمكن أن تهوي بالبلاد في أزمة سياسية ودستورية شديدة.