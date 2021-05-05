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    التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري

    صحفي فرنسي يعلن عبر تسجيل مصور اختطافه في مالي

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    أعلن الصحفي الفرنسي، أوليفييه دوبوا، اليوم الأربعاء، اختطافه في مالي على يد جماعة متشددة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وطالب سلطات بلاده بالسعي إلى إنقاذه.

    باريس– سبوتنيك. ويظهر الصحفي، في مقطع مصور مدته 21 ثانية تناقلته وسائل إعلام فرنسية، وهو يقول "أنا أوليفييه ديبوا. أنا فرنسي. خطفني تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في شمال أفريقيا في جاو في الثامن من أبريل".

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    © REUTERS / Ben Job
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    ودعا الصحفي في الشريط المصور أصدقائه والسلطات الفرنسية للعمل على تحريره.

    وأكد أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار في تغريدة على "تويتر" أن الصحفي دوبوا الذي يعمل لصالح صحيفتي لوبوان وليبيراسيون لم يعد إلى فندقه ليلة الثامن من نيسان/أبريل الماضي خلال تصويره لتقرير في غاو.

    وقال دولوار إن المنظمة علمت باختطاف الصحفي بعد يومين من الحادثة لكنها فضلت عدم الإفصاح عن الموضوع بهدف عدم عرقلة الجهود الرامية الى تحريره.

    وتعاني مالي منذ نحو 8 سنوات من انتشار العنف المسلح في الشمال والوسط، بعد أن وقع شمال مالي في يد الجماعات المسلحة في آذار/مارس 2012، وساعد التدخل العسكري الذي بدأ في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا في تراجع قوة ونفوذ الجماعات المسلحة بالمنطقة، لكن مناطق بكاملها شمال ووسط مالي لا زالت خارجة عن السيطرة.

    وأوائل حزيران/يونيو 2020 أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، عبر تويتر، عن مقتل زعيم التنظيم الإرهابي "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب" عبد الملك دروكدال خلال عملية عسكرية في مالي.

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