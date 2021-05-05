وزير الخارجية الهندي يدخل في عزلة ذاتية بسبب احتمال إصابته بفيروس "كورونا"

بدأ وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، الموجود في لندن لحضور اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة السبع، اليوم الأربعاء، عزلة ذاتية بسبب احتمال إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقرّر الوزير جايشانكار إجراء اجتماعاته بشكل افتراضي كإجراء وقائي لسلامته وسلامة الآخرين، خاصة في ظل انتشار السلالات المتحورة لفيروس "كورونا".

ويوجد الوزير جايشانكار في لندن لمدة ثلاثة أيام، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة السبع. وسيعقد هذا الاجتماع تحضيرا لقمة يونيو/ حزيران في جنوب غربي إنجلترا الخاصة بزعماء مجموعة السبع.

كما سيحضر هذا الاجتماع ممثلوا الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

هذا وكان الوزير جايشانكار قد التقى يوم أمس الثلاثاء، بكل من وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل وبزملاء من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وجنوب أفريقيا، وكذا ممثل من الاتحاد الأوروبي.

وتشهد الهند ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فقد سجّلت أكثر من 300 ألف إصابة بالفيروس يوميا لثلاثة عشر يوما متواصلة، وبلغ إجمالي الإصابات بالمرض فيها أكثر من 20 مليونا، وهو ثاني أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.