فوربس تكشف هوية أصغر ملياردير "عملات رقمية" في العالم

كشفت مجلة "فوربس" عن هوية أصغر ملياردير في العالم تمكن من تجميع ثروته بفضل التداول في "العملات الرقمية".

وبحسب المجلة ، تمكن الروسي فيتاليك بوتيرين، البالغ من العمر 27 عامًا، من مواليد موسكو، من تجميع ثروة بقيمة 1.09 مليار دولار بعد ارتفاع قيمة العملة المشفرة "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات الرقمية، التي ابتكرها بوتيرين بنفسه.

ومنذ بداية عام 2020، نمت ثروة بوتيرين بما يقرب من 25 مرة، حيث تحتوي محفظة الملياردير الروسي على 333520 عملة إيثريوم.

وحققت أسعار عملة "إيثريوم" رقما قياسيا جديدا خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي بعد أن تجاوزت مستوى 3 آلاف دولار لأول مرة.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفع سعر عملة "إيثريوم" الرقمية إلى حدود 3359 دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعلى مستوى لها.