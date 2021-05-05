بلومبرغ تكشف نصيب زوجة بيل غيتس بعد إعلانهما الطلاق

كشفت تقارير أمريكية عن نصيب مليندا غيتس، زوجة الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس في ثروته البالغة 146 مليار دولار بعد إعلان نيتهما الطلاق.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، نقلا عن تقارير لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ستتلقى ميليندا ما قيمته 1.5 مليار دولار من الأسهم في الشركة الكندية الوطنية للسكك الحديدية، بالإضافة إلى 300 مليون دولارمن الأوراق المالية لشركة "أوتو نيشن" والتي تعد أكبر شركة أمريكية لتجارة التجزئة في سوق السيارات.

وأعلن الزوجان، يوم الاثنين الماضي، أنهما اتخذا قرارا للطلاق، وجاء في بيان مشترك نشر عبر "تويتر": "بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا".

— Bill Gates (@BillGates) May 3, 2021

وتزوج بيل (65 عاما) ومليندا (56 عاما) في 1 كانون الثاني / يناير 1994، وأسسا عام 2000 "صندوق بيل ومليندا غيتس"، الذي يمثل أكبر مؤسسة خيرية غير حكومية في الولايات المتحدة، ويقدر حجم أصوله بحوالي 51 مليار دولار.