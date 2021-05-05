الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاوراته مع قادة الأحزاب بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة

بدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، اجتماعاته مع قادة الأحزاب الإسرائيلية بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة وإعادة كتاب التفويض.

وقالت الإذاعة العبرية العامة، إن الرئيس ريفلين التقى كلا من رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد. مشيرة إلى أن كلا من بينيت ولابيد طلبا أن يحال كتاب التفويض إليه.

وطالب ريفلين الأحزاب الإسرائيلية إبلاغه حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بتوصيتها بشأن الشخصية البرلمانية الجديدة التي سيحال إليها كتاب التفويض، فيما قالت الإذاعة العبرية، إن عضو الكنيست رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر قرر التوصية عند الرئيس الإسرائيلي بتفويض لابيد بتشكيل حكومة.

وفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة للمرة الثالثة خلال عامين، حيث انتهت فترة تفويضه من الرئيس رؤوفين ريفلين، مساء أمس الثلاثاء، وحصل نتنياهو البالغ من العمر 71 عاما والذي يحاكم بتهمة الفساد على تكليف من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مدته 28 يوما لتشكيل الحكومة بعد انتخابات 23 مارس/ آذار التي كانت رابع انتخابات غير حاسمة في أقل من عامين.