الصحة العالمية: ثقتنا منخفضة للغاية في بيانات لقاح "سينوفارم" المتعلقة بالمخاطر

أعرب خبراء منظمة الصحة العالمية عن "ثقة منخفضة للغاية" في البيانات التي قدمتها شركة الأدوية الصينية المملوكة للدولة "سينوفارم" بشأن لقاح "كوفيد 19"، فيما يتعلق بخطر الآثار الجانبية الخطيرة لدى بعض المرضى.

ومع ذلك، فإنهم أبدوا ثقة بشكل عام في قدرته على الوقاية من المرض، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن الوثيقة الخاصة بلقاح الشركة الصينية "BBIBP-CorV" كانت "واحدة من العديد من الموارد" التي قدمت التوصيات بشأنها، ومن المقرر مبدئيا إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

أعدت وثيقة "تقييم الأدلة" من قبل مجموعة الخبراء الاستشاريين الاستراتيجيين لمنظمة الصحة العالمية لتقييم لقاح "سينوفارم"، التي أذن بها 45 دولة وسلطة قضائية للاستخدام مع البالغين، وأعطت 65 مليون جرعة منه.

يراجع الخبراء الأدلة ويقدمون توصيات بشأن السياسة والجرعات المرتبطة باللقاح. تتضمن الوثيقة ملخصات لبيانات من التجارب السريرية في الصين والبحرين ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وقالت الوثيقة إن فعالية اللقاح في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة متعددة البلدان بلغت 78.1% بعد جرعتين. كان هذا انخفاضًا طفيفًا من 79.34% المعلن عنها سابقا في الصين.

وأضافت: "نحن على ثقة تامة من أن جرعتين من اللقاح فعالتان في الوقاية من إصابة كوفيد لدى البالغين (18-59 عاما)".

لكنها تابعت: "كان تحليل السلامة بين المشاركين المصابين بأمراض مصاحبة محدودا بسبب انخفاض عدد المشاركين المصابين بأمراض مصاحبة (بخلاف السمنة) في المرحلة الثالثة من التجربة".

ومن بين "ثغرات الأدلة"، استشهدت الوثيقة ببيانات عن الحماية من الأمراض الشديدة، ومدة الحماية، والسلامة للاستخدام في النساء الحوامل وكبار السن، وتحديد / تقييم الأحداث الضائرة النادرة من خلال مراقبة السلامة بعد الترخيص.

وقالت: "لدينا ثقة منخفضة للغاية في جودة الدليل على أن مخاطر الأحداث الضارة الخطيرة بعد جرعة أو جرعتين من اللقاح لدى كبار السن (60 عاما فأكثر) منخفضة".