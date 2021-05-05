خبراء في "الصحة العالمية" يعلنون ثقتهم في لقاح "سينوفارم" الصيني

أعرب خبراء من منظمة الصحة العالمية، عن ثقتهم في أن جرعتين من لقاح "سينوفارم" الصيني فاعلتان للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ويعمل لقاح "سينوفارم" عن طريق دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة لفيروس كورونا، التي ترتبط بالبروتينات الفيروسية، مثل ما يسمى بالبروتينات الشوكية التي ترصع سطح الفيروس، بحسب موقع "سكاي نيوز".

ومن المقرر أن تبت منظمة الصحة، التابعة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، فيما إذا كانت ستوافق على اللقاحين الصينيين "سينوفارم" و"سينوفاك" لاستخدامهما في حالات الطوارئ ضد "كوفيد-19".

وإذا تمت الموافقة ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق، على ما تسمى "قائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة".

وإدراج اللقاحين الصيني على تلك القائمة سيساعد في نشر أوسع للقاحات الصينية التي يتم استخدامها بالفعل في بعض البلدان غير الصين.