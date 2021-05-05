البنك الأفريقي للتنمية يعلق أعماله في تشاد على خلفية تولي مجلس عسكري السلطة

قرر البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء، تعليق جميع أعماله في تشاد حتى إشعار آخر على خلفية الوضع السياسي هناك منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع متمردين الشهر الماضي، وتولي مجلس عسكري إدارة شؤون البلاد.

الرباط - سبوتنيك. وقال البنك، في بيان، "نظرا للوضع السياسي الحالي في تشاد قرر بنك التنمية الأفريقي تعليق أعماله هناك حتى إشعار آخر".

وأضاف أن "المصرف أخذ علما بتولي المجلس العسكري الانتقالي السلطة في البلاد وتعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان، إضافة إلى التطورات الموالية بتعيين حكومة انتقالية لقيادة فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا تُجرى بعدها انتخابات عامة لتسليم السلطة للمدنيين".

وتابع البنك أنه "أبلغ السلطات التشادية بقراره ويأمل أن يعود التعاون مع الحكومة قريبا".

وقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي، الشهر الماضي، خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد؛ بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية سادسة.

وتم تشكيل مجلس عسكري انتقالي، برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون نقل السلطة في غضون 18 شهرا.

وقرر المجلس الانتقالي تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان؛ بجانب فرض حظر تجوال ليلي؛ قبل أن يعلن لاحقا عن عودة البرلمان إلى العمل، وتعيين حكومة انتقالية.

ووصفت أحزاب المعارضة، تحرك الجيش، بأنه استيلاء على السلطة بالقوة؛ داعية إلى عدم الامتثال لإجراءاته.