صحيفة: الكشف عن سبب وفاة الأمير البريطاني الراحل فيليب

وقالت صحيفة "الغارديان"، إنه تم تسجيل سبب وفاة دوق إدنبرة، الأمير البريطاني فيليب، زوج الملكة، إليزابيث، رسميا على أنه "الشيخوخة"، مشيرة إلى أن الأمير فيليب توفي عن عمر يناهز الـ100 عام في 9 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خروجه من المستشفى جراء إجراء عملية جراحية في القلب.

وأعلن السير هو توماس، رئيس الأسرة الطبية الملكية، أن سبب الوفاة ببساطة هو "الشيخوخة"، كما مثبت في الشهادة الرسمية ، إذ يوضح هذا الوصف أنه لم يكن هناك مرض أو إصابة أخرى يمكن التعرف عليها ساهمت في وفاته، بما في ذلك حالة القلب التي تطلبت عملية جراحية قبل أسابيع قليلة من وفاته.

وتوفي الأمير فيليب عن عمر يناهز 100 عام، الأسبوع الماضي، وشيعت جنازته في قلعة وندسور. وشارك في الجنازة، 30 فردا مقربا من العائلة المالكة البريطانية فقط، وجلست الملكة إليزابيث بمفردها بسبب قيود (كوفيد-19) وإرشادات التباعد الاجتماعي التي كانت تتطلب منها أن تكون على بعد 6 أقدام.