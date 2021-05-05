"فيسبوك" يعلن قراره بشأن حساب ترامب

وقرر مجلس إدارة المحتوى في موقع "فيسبوك" الإبقاء على حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب علي منصة التواصل الاجتماعي العملاقة.

If Facebook opts for a suspension for a set period of time for influential users, the company should assess the risk of the user inciting significant harm before the suspension ends. If the risk remains, Facebook should impose another suspension. — Oversight Board (@OversightBoard) May 5, 2021

وحظر "فيسبوك" الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في يناير/كانون الثاني الماضي، خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي 7 يناير الماضي، علقت شركة فيسبوك "حتى إشعار آخر" حساب ترامب، لانتهاكه قواعدها حول التحريض على العنف، خاصة بعد ما ورد في شريط فيديو عبر فيه عن دعمه لمثيري الشغب.

يشار إلى أن ترامب حظر أيضا من استخدام منصة "تويتر" الشهيرة، التي كانت واحدة من أبرز المنصات الإعلامية والإعلانية له منذ توليه الرئاسة سابقا.

قال المدير المالي لشركة "تويتر"، نيد سيغال، إنه لن يُسمح لترامب، بالعودة إلى المنصة الإلكترونية، حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز.

وكان ترامب أطلق موقعا إلكترونيا جديدا "للتواصل"، يقول إنه سينشر فيه محتوى "مباشرة من مكتب" الرئيس الأمريكي السابق، حيث سيتمكن المستخدمون من إبداء الإعجاب بالمنشورات، وكذلك مشاركتها على حسابات "تويتر" و"فيسبوك".