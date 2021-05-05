إعلام: مؤتمر ميونيخ للأمن في عام 2021 لن يعقد بشكل مباشر

ذكرت صحيفة بيلد نقلاً عن مسؤول أن مؤتمر ميونيخ للأمن في عام 2021 لن يُعقد بشكل مباشر بسبب فيروس كورونا.

في وقت سابق، أفيد أن المنظمين يتوقعون، بعد الحدث عبر الإنترنت الذي أقيم بالشروط التقليدية للمنتدى في فبراير/شباط، أنه سيكون من الممكن تنظيم اجتماع وجهًا لوجه في عام 2021.

وقال كريستيان تيلس، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر: "الخطر كبير للغاية بالنسبة لنا، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بكيفية تطور الوضع مع فيروس كورونا، لذلك، من المستحيل عقد مؤتمر ميونيخ بصيغة وجها لوجه".