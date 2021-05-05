الصحة العالمية تدشن مركزا للذكاء المعلوماتي من أجل مكافحة الأوبئة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن خطط لإنشاء مركز ذكاء معلوماتي عالمي للأوبئة والجائحات في ألمانيا، والذي تقول إنه سيساعد في جمع البيانات للتنبؤ بالأوبئة في المستقبل والوقاية منها.

سيكون المركز الجديد للأوبئة والجائحات والبيانات والمراقبة والتحليلات مقره في برلين، ولكنه سيشمل تعاونا عالميا بين البلدان والشركاء في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن المركز المقرر افتتاحه رسميا في وقت لاحق من هذا العام، من المتصور أن يكون وسيلة لإنشاء شبكة كبيرة من البيانات العالمية "للتنبؤ بمخاطر الوباء والجائحات والوقاية منها واكتشافها والاستجابة لها في جميع أنحاء العالم".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "أحد الدروس المستفادة من كوفيد-19، هو أن العالم بحاجة إلى قفزة كبيرة إلى الأمام في تحليل البيانات لمساعدة القادة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الصحة العامة".

وهذا يتطلب تسخير إمكانات التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والجمع بين مصادر البيانات المتنوعة، والتعاون عبر تخصصات متعددة، بحسب تيدروس الذي أشار إلى أن البيانات الأفضل والتحليلات الأفضل ستؤدي إلى قرارات أفضل.

من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالة فيديو إن جائحة "كوفيد -19" الحالية "علمتنا أنه لا يمكننا إلا مكافحة الأوبئة والجائحات معا. سيكون مركز منظمة الصحة العالمية الجديد منصة عالمية للوقاية من الأوبئة، حيث سيجمع بين مختلف المؤسسات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص".