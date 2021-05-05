ألمانيا وفرنسا وإسبانيا تتوصل إلى اتفاق عام بشأن مقاتلة جديدة

توصلت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى اتفاق عام بشأن الخطوات المقبلة في عملية تطوير مقاتلة مشتركة، على أن تتم صياغة التفاصيل بحلول منتصف مايو/ أيار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دفاعي ألماني قوله، إن المشاركين في البرنامج سيضعون قائمة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالطائرة المستقبلية بحلول منتصف أيار/ مايو، لتحديد ما الذي سيكون متاحا منها لاستخدام الجميع وما سيظل مقصورا على شركات بعينها.

وأضاف المصدر أن شركة "داسو" الفرنسية للطيران و"إيرباص" و"إندرا" ستشارك في البرنامج للبدء في إحلال طائرات رافال الفرنسية ويوروفايتر الألمانية والإسبانية بدءا من 2040.

هذا ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة خطوة التطوير المقبلة 2.5 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار) في المجمل.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، في بيان: "وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 مقاتلة طراز "رافال" من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية (المصنعة لتلك المقاتلة)".

وتابع أنه "يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى لـ10 سنوات".

وأضاف المتحدث العسكري المصري "مصر وفرنسا أبرمت خلال عام 2015 عقدا لتوريد 24 مقاتلة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية، التي تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية".

وأشار إلى أن مقاتلات رافال "تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلا عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح فيها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار".

في سياق متصل، صرحت شركة "داسو" المصنعة للمقاتلات، في بيان نقلته "رويترز"، أن "الطلبية الجديدة ستجعل عدد طائرات رافال التي تملكها مصر يصل إلى 54".

وتعد مقاتلات "رافال" الفرنسية واحدة من أشهر المقاتلات الحربية بعيدة المدى، التي طورتها فرنسا عام 2006، وتعاقدت دول أخرى على شرائها أبرزها مصر والهند.