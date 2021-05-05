بوتين وأردوغان يناقشان تسليم لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى تركيا

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، تسليم لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكوفيد-19 إلى تركيا.

كما ذكر الكرملين في وقت سابق، ناقش بوتين وأردوغان إمكانية تنظيم إنتاج مشترك للقاح "سبوتنيك V" في الشركات التركية.

ونشرت الرئاسة التركية بيانا تحدثت فيه عن عدة محاور تم بحثها بين الرئيسين، منها شحن لقاح "سبوتنيك V" إلى تركيا.

الرئيس أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين pic.twitter.com/jw5hfP6FbB — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) May 5, 2021

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت في آب/ أغسطس 2020، أول لقاح في العالم مضاد لكورونا، "سبوتنيك V"، من تطوير مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة؛ ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V"، فعالية بلغت 97.6% حسب تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقا المجلة الطبية "لانسيت" (91.6%) والصندوق الروسي للاستثمار المباشر.

الجدير ذكره أنه قد تمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في 64 دولة.