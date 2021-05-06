أمريكا توافق على مغادرة موظفيها غير الطارئين من الهند بسبب تفشي كورونا

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، على مغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين من الهند وذلك بسبب الارتفاع الحاد في عدد إصابات فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها وافقت على مغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين من الهند بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، نصحت الخارجية الأمريكية الأميركيين بعدم السفر إلى الهند، وقالت إن على الراغبين في المغادرة الاستفادة من وسائل النقل التجارية المتاحة.

وتشهد الهند ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ سجلت 3780 حالة وفاة خلال 24 ساعة و382 ألف إصابة بكوفيد-19، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية في أكثر من 222 ألف وفاة وحوالى 20.3 مليون إصابة منذ بدء الوباء.