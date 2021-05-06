نتنياهو يشيد بأجهزة الأمن الإسرائيلي بسبب عملية "حازمة"

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأجهزة الأمن في بلاده بعد إتمام عملية وصفها بالـ"حازمة".

وقال نتنياهو في تغريدة جديدة له: "أشيد بالشاباك وبجيش الدفاع وبالشرطة على العملية السريعة والحازمة التي تم القيام بها والتي أدت إلى إلقاء القبض على الإرهابي الحقير الذي قتل يهودا غويتا وأصاب بنايا بيريتس بجروح".

أشيد بالشاباك وبجيش الدفاع وبالشرطة على العملية السريعة والحازمة التي تم القيام بها والتي أدت إلى إلقاء القبض على الإرهابي الحقير الذي قتل يهودا غويتا وأصاب بنايا بيريتس بجروح. ذراع إسرائيل الطويلة تصل إلى كل من يمس بمواطنينا. pic.twitter.com/kQPxEEdjzQ — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 6, 2021

واختتم نتنياهو تغريدته محذرا من أن "ذراع إسرائيل الطويلة تصل إلى كل من يمس بمواطنينا".

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قد كلف رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد، بتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من بنيامين نتنياهو.

وقال ريفلين، في كلمة متلفزة، أمس الأربعاء، إنه "تم اختيار يائير لابيد لتشكيل الحكومة بعد جولة مشاورات أوصى خلالها 56 نائبا لصالحه".

وقالت الإذاعة العبرية العامة، في وقت سابق، إن الرئيس ريفلين التقى كلا من رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد، مشيرة إلى أن كلا من بينيت ولابيد طلبا أن يحال كتاب التفويض إليه.

وطالب ريفلين الأحزاب الإسرائيلية إبلاغه حتى الساعة الثانية من بعد ظهر أمس بتوصيتها بشأن الشخصية البرلمانية الجديدة، التي سيحال إليها كتاب التفويض، فيما قالت الإذاعة العبرية، إن عضو الكنيست رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر قرر التوصية عند الرئيس الإسرائيلي بتفويض لابيد بتشكيل حكومة.