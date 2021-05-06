إعلام: وفاة أكثر من 3 آلاف أمريكي بعد تلقيهم لقاحات ضد كورونا

أشارت تقارير إعلامية أمريكية الى وفاة ما لايقل عن 3362 مواطنا أمريكيا بين ديسمبر 2020 و23 أبريل من هذا العام بعد تطعيمهم باللقاح ضد فيروس "كورونا".

فبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وقدمه المذيع تاكر كارلسون، فإن عدد الوفيات التي قدمتها إحصائيات VAERS، لليوم قد وصل لـ3722.

وأشار كارلسون، الى أن برنامج VAERS، وهو برنامج سلامة اللقاحات والذي تديره بشكل مشترك المراكز الفيدرالية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) وإدارة الغذاء والدواء (FDA)، قد تعرض لإنتقادات واسعة، لأنه لم يأخذ في الإعتبار جميع " الأضرار الجانبية" التي تسببها اللقاحات، بما في ذلك أعداد الوفيات التي حصلت بعد تلقيها اللقاح.

وأضاف كارلسون، بأنه لا أحد يعرف أعداد الذين ماتوا بعد تلقيهم اللقاحات، بشكل دقيق، هذا وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية لمواطنيها 3 لقاحات وهي "Johnson&Johnson، Moderna، Moderna".

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز، التي تحسب بناء على معلومات من السلطات الفيدرالية والمحلية، تم اكتشاف أكثر من 32.55 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وتوفي 579276 شخصا، وتحتل البلاد المرتبة الأولى في العالم لكلا المؤشرين.