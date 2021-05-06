وزير خارجية ألمانيا: تركيا حليف مهم ضمن الناتو وسنتعاون معها

صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، بأن تركيا حليف مهم لبلاده داخل "الناتو"، مشيرا إلى أن ألمانيا تؤكد مرارا أن تركيا سيكون لها أهمية أكبر بكثير مستقبلا.

جاءت تصريحات ماس خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أكد خلاله ماس على أن "برلين تؤيد دائماً إقامة علاقة بناءة مع تركيا"، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

#مباشر | مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره الألماني https://t.co/OCwwbqdJhH — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 6, 2021

وأضاف وزير الخارجية الألماني: "كان 2020 عاما صعبا في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لكن يبدو أن العام الحالي سيكون أفضل".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن اتفاق تركيا وألمانيا على ضرورة مغادرة جميع المقاتلين الأجانب ليبيا، لكن أنقرة لديها اتفاقا ثنائيا مع الحكومة الليبية بشأن تمركز قواتها هناك.

وقال تشاووش أوغلو، إن "القوات التركية في ليبيا موجودة هناك بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، وينبغي عدم الخلط بينها وبين المقاتلين الأجانب المتمركزين هناك".

وكانت تركيا أكدت الخميس الماضي، أن وجودها في ليبيا سيظل قائما مادامت اتفاقية التعاون العسكري والأمني نافذة. وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريحات لقناة "تي آر تي عربي" أن "أنقرة ستستمر في دعم الحكومة الجديدة في ليبيا، وترحب بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة".