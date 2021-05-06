ضوابط جديدة لدخول الأجانب إلى الاتحاد الأوروبي

تسببت جائحة كورونا في إغلاق الاتحاد الأوروبي لحدوده الخارجية منذ مارس/ أذار 2020، لكنه يدرس السماح للأجانب بدخول أراضيه وفقا لمعايير محددة.

تقول إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" إن الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ربما يكون بإمكانهم الدخول إلى دول الاتحاد قريبا، وفقا لمجموعة من المعايير، التي تتعلق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

People from outside the EU may soon be able to visit the bloc if they meet certain COVID-19 requirements.



Here's what you need to know: pic.twitter.com/2ymo1xE2UN — DW News (@dwnews) May 5, 2021

ويرصد مقطع فيديو نشرته "دويتشه فيله" معايير السماح للأجانب بدخول دول الاتحاد، قريبا، وتشمل السياح الذين حصلوا على التطعيمات كاملة.

وتابعت: "يجب أن تكون تلك التطعيمات حاصلة على اعتماد من الاتحاد الأوروبي".

كما ستشمل المعاييز تخفيف ضوابط السماح للقادمين بدخول دول الاتحاد لتشمل الدول التي تصل فيها نسب العدوى إلى 100 شخص لكل 100 ألف شخص، مقارنة بالضوابط الحالية التي تقول إنها يجب ألا تزيد عن 25 شخصا لكل 100 ألف شخص.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أغلق حدوده الخارجية في مارس 2020 أمام السفر غير الضروري، بينما وضع قائمة يتم مراجعتها بصورة دورية بشأن من يمكن السماح لهم بدخول أراضي الدول الأعضاء فيه، بحسب موقع "فرانس 24" الفرنسي.

ومنذ أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمت القائمة أستراليا ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.