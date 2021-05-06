"فايزر- بيونتك" تساهم في تطعيم المشاركين في أولمبياد اليابان

أعلنت الشركتان الأمريكية "بي فايزر" والألمانية "بيونتك" توفير جرعات من لقاح "فايزر- بيونتك" لتطعيم المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في اليابان.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن الشركتين أعلنتا، اليوم الخميس، توفير جرعات من اللقاح الخاص بهما لتطعيم اللاعبين والوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر إقامتها في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو/ تموز حتى 8 أغسطس/ آب.

وبحسب البيان فإن الهدف من ذلك هو مساعدة الوفود المشاركة في الأوليمبياد والمساهمة في حماية أفرادها من الإصابة بمرض "كوفيد - 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ويقول تقرير لموقع "فرانس 24" نشره الشهر الماضي، أن أكثر من 70 في المئة من اليابانيين يفضلون إلغاء هذا الحدث الرياضي أو تأجيله، بعد أن كان مقررا أساسا في صيف 2020.

ولفت الموقع إلى أن السبب في ذلك هو بطء حملات التطعيم، بينما يعبر القائمون على الألعاب عن ثقة كبيرة بإبقائها في موعدها، مؤكدين أنهم سيتمكنون من تنظيم حدث رياضي آمن.

ولا تشترط السلطات اليابانية تطعيم المشاركين في الأولمبياد، لكن اللجنة الأولمبية الدولية تشجع على التلقيح وتحصلت على جرعات من اللقاح الصيني للرياضيين من البلدان التي لا تستطيع الحصول عليها، بحسب "فرانس 24".