لتخفيف معاناة طفلها.. صينية تنفق 150 ألف دولار لبناء جسرين للمشاة

أنفقت امرأة صينية أكثر من 154 ألف دولار، لبناء جسرين معدنيين للمشاة أمام مدرسة ابنها، حتى يتمكن من عبور الطريق بأمان.
وقالت المرأة التي يطلق عليها "مينغ"، إن الطريق خارج مدرسة ابنها كان دائما مزدحما ولا توجد إشارات مرور، بالإضافة إلى البرك المائية التي تتشكل باستمرار لذا كان عبور الطريق أمرا خطيرا، "هناك مياه عميقة وسيكون من الصعب للغاية عبور الطريق..تنسكب المياه على السلالم حيث يقف تلاميذ المدارس في انتظار عائلاتهم مثل الطيور الصغيرة. لقد تحول لون أقدام طفلي إلى اللون الأبيض لأنها كانت تنقع دائما في الماء".
وأضافت أنها لم تخبر ابنها بأنها دفعت ثمن بناء الجسرين حتى لا يتكبر على زملائه، مشيرة إلى أنها تأمل في أن تساعد مساهمتها في الحفاظ على سلامة الأطفال والمعلمين.
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