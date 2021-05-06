نائب أردوغان: مصر تحترم الاتفاقية التي أبرمناها مع ليبيا

قال فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مصر احترمت الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع ليبيا، مضيفا: "القاهرة أعلنت التنقيب عن النفط خارج حدود المنطقة المحددة بموجب الاتفاقية".

أنطاكيا - سبوتنيك . وأكد أقطاي، في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية اليوم الخميس، أن بلاده لديها شراكة تجارية مع مصر، مضيفا: "العلاقات السياسية مع القاهرة متوترة، إلا أن التعاون يخدم مصالح البلدين".

وقال نائب أردوغان: "لدينا علاقات قرابة وشراكة تجارية مع مصر، وقد تكون علاقاتنا السياسية مع مصر متوترة، لكن تعاون البلدين يخدم مصالح كل منهما".

وتجري البلدان محادثات، في القاهرة، لإعادة تطبيع العلاقات على مدى يومي الأربعاء والخميس، على مستوى نواب وزراء خارجية البلدين، وذلك في أعقاب استئناف الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين خلال الفترة الماضية.