الاتحاد الأوروبي يسمح للسياح الإسرائيليين دخول أراضيه دون حجر صحي

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، السماح لكافة السياح الإسرائيليين، دخول أراضيه من دون حجر صحي؛ لافتا إلى أنه سيتطلب منهم عرض فحص كورونا سلبي، خلال آخر 72 ساعة.

القدس - سبوتنيك. أضاف الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى قائمة الدول، التي يسمح لمواطنيها بالدخول إلى أراضيه، لأغراض الترفيه (السياحة)، وليس فقط بغرض إجراء زيارة تعرف على أنها ضرورية.

وبحسب قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن:

"القرار جاء بعد توصية المفوضية الأوروبية، قبل أيام، لإضافة إسرائيل إلى قائمة الدول الخضراء".

وأفادت القناة بأن القرار لا يلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ لكنه يمكن هذه الدول بأن تسمح لدخول الإسرائيليين بشكل أحادي الجانب، أو من خلال اتفاق متبادل مع تل أبيب.

جاء القرار منذ بداية الأسبوع، على خلفية رغبة الاتحاد الأوروبي بتنشيط قطاع السياحة لديه، الذي تضرر بسبب جائحة كورونا.