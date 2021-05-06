وسط تصاعد القتال... طالبان تستولي على ثاني أكبر سد في أفغانستان

قال مسؤولون في أفغانستان، إن مقاتلي حركة "طالبان" استولوا على ثاني أكبر سد في البلاد بعد شهور من القتال في إقليم قندهار الجنوبي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين محليين قولهم، إن سد دحلة الذي يوفر مياه الري للمزارعين عبر شبكة قنوات وكذلك مياه الشرب لعاصمة الولاية، أصبح الآن تحت سيطرة طالبان

من جانبه، أكد المتحدث باسم "طالبان" قاري يوسف للوكالة سيطرة الحركة على السد، قائلا "استولينا على سد دحلة".

كما أفاد توريالاي محبوبي رئيس دائرة المياه في قندهار، بأن "طالبان" حذرت موظفي سد دحلة مؤخراً من التوجه إلى أعمالهم.

تأتي سيطرة "طالبان" على السد عقب أيام فقط من بدء الجيش الأمريكي رسميا سحب قواته المتبقية في البلاد.

يذكر أن الولايات المتحدة قد بنت سد دحلة منذ نحو 70 عاما لتوفير مياه الري لأراضي نحو 7 مقاطعات في قندهار.