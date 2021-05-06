وزير خارجية كوريا الجنوبية يطالب مجموعة السبع بضمان توزيع عادل للقاحات

وبحسب بيان صادر عن مكتبه اليوم الخميس، نشرته وكالة "يونهاب" الكورية، فقد طالب وزير الخارجية الكوري الجنوبي دول مجموعة السبع بضرورة بذل الجهد من أجل ضمان توزيع عادل للقاحات كورونا.

مطالبة جونغ تأتي في إطار جهوده الدبلوماسية لمساعدة برنامج التطعيم في كوريا الجنوبية، حيث حضر اجتماعا لوزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة السبع يومي الثلاثاء والأربعاء، ممثلا لكوريا عقب تلقيها دعوة للحضور بصفة "ضيف"، إلى جانب كل من استراليا والهند وجنوب إفريقيا وبروناي.

وشدد جونغ بحسب البيان على "الحاجة الملحة لتعاون المجتمع الدولي لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات"، داعيا إلى "تقديم الدعم الدولي لجهود سيئول لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية"

ولفت البيان إلى أن الوزير الكوري ألمح إلى تخوفات بلاده من خطة اليابان تصريف مياهها المشعة في البحر، وذلك حينما دعا إلى حماية البيئة البحرية في المنطقة.

يشار إلى أن الوزير الكوري عقد عدة محادثات على هامش حضوره الاجتماع منها لقاؤه بنظيره الألماني هايكو ماس ونظيره من الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وطبقا لبيان الوزارة الكورية فقد اتفق جونغ مع نظيريه على استكشاف الطرق المفيدة للطرفين للتعاون بين مبادرات السياسة الخاصة بكل منهما لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.