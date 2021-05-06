إعلام: مقتل 25 شخصا جراء تبادل لإطلاق النار في البرازيل... فيديو

قتل 25 شخصا على الأقل بينهم ضابط من الشرطة البرازيلية، اليوم الخميس، في عملية أمنية ضد تهريب المخدرات شمالي مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ونقلت صحيفة "غلوبو" المحلية أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار حدث بين القوات الأمنية ومشتبه بهم داخل إحدى محطات المترو بالمدينة، أسفر عن مقتل ضابط شرطة و24 شخصا من المشتبه بهم.

At least 25 killed and wounded in a shootout during a police operation against drug traffickers in Rio de Janeiro, Brazil, O Globo newspaper reports. pic.twitter.com/Xl5wTAhLoK — Status-6 (@Archer83Able) May 6, 2021

وأوضحت الصحيفة أن "اثنين من الركاب أصيبوا بجانب ضابطي شرطة آخرين".

ووفقا للصحيفة تسببت العملية الأمنية في حالة هلع وفزع بين المواطنين.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن قرابة مليون شخص من سكان مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية تحت ظروف سيطرة مافيا المخدرات.

ويعيشون في ظروف حالة طوارئ، حيث إنهم عاجزون عن الحصول على أبسط الخدمات، ولا يتمكن الأطفال من استكمال السنة الدراسية، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، بسبب العنف الذي يجتاح المدينة.