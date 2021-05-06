وكالة تكشف تأثير لقاح "أسترازينيكا" على النساء

كشفت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، اليوم الخميس، عن بعض الأدلة التي تشير إلى وجود تأثيرات جانبية للقاح "أسترازينيكا" على النساء أكثر من الرجال.

وفقا لوكالة "رويترز" تشير الأدلة إلى أن الجلطات غير الشائعة المرتبطة بتلقي لقاح " أسترازينيكا " ضد فيروس كورونا تحدث لدى النساء أكثر من الرجال.

وذكرت وكالة تنظيم الأدوية في تقريرها الأسبوعي عن مسألة الجلطات: "توجد الآن بعض الأدلة عن أن معدل حدوث ذلك أعلى لدى الإناث مقارنة بالذكور على الرغم من أن ذلك ليس ملحوظا في كل الفئات العمرية ويبقى الفارق محدودا".

وأشارت الوكالة إلى أن "التوصية تظل أن المنافع من اللقاح تفوق المخاطر بين الغالبية العظمى من الناس".

وفي وقت سابق أعلن مسؤولون بريطانيون عن احتمالات حدوث جلطات مرتبطة بالسن بينما لم يتم إثبات وجود علاقة بالجنس، مشيرين إلى أن النساء تلقين اللقاح أكثر من الرجال.