واشنطن: يمكن إعادة إحياء الاتفاق النووي خلال أسابيع إذا اتخذت طهران قرارا سياسيا

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه من الممكن إعادة إحياء الاتفاق النووي قبيل الانتخابات الإيرانية في يونيو في حال تعاونت طهران.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المسؤول الأمريكي للصحفيين في إفادة عبر الهاتف ردا على سؤال "هل من الممكن أن نرى عودة مشتركة للامتثال للاتفاق النووي خلال الأسابيع القادمة، أو تفاهما بشأن الامتثال المتبادل؟ نعم ممكن".

وردا على سؤال "هل هذا أمر مرجح؟"، قال: "الوقت فحسب سيخبرنا بذلك؛ لأن الأمر كما قلت يتعلق في نهاية المطاف بقرار سياسي لا بد من اتخاذه في إيران".

هذا وكانت الولايات المتحدة قد نفت، يوم الأحد الماضي، ما أعلنته إيران حول توصل أطراف الاتفاق النووي وأمريكا، خلال اجتماعات فيينا لتفاهم حول رفع العقوبات المفروضة على إيران، في وقت يسعى فيه المجتمعون لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في مقابلة مع محطة "إيه بي سي": "لم نتوصل بعد لاتفاق في فيينا، لا يزال هناك طريق طويل نوعا ما حتى يتسنى لنا سد الثغرات المتعلقة بماهية العقوبات التي سوف ترفعها الولايات المتحدة والدول الأخرى، وكذلك ما سوف تقبله إيران من قيود على برنامجها النووي لضمان عدم حصولها على سلاح نووي".

وأضاف: "سيواصل دبلوماسيونا العمل الأسابيع المقبلة في محاولة للتوصل لعودة ثنائية لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع نيسان/ أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء الاتفاق النووي بالكامل.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة تشارك في الحوار، دون أن تخوض في أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني، الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس جو بايدن، قبل رفع العقوبات الأمريكية عن طهران.