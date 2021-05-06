وزير الخارجية التركي: مصر ستربح من أي تعاون معنا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن المحادثات مع مصر جرت في جو إيجابي، مشيرا إلى أن القاهرة ستربح من أي تعاون مع بلاده.

وبحسب وكالة "الأناضول"، أضاف تشاووش أوغلو أن "اللقاءات مع مصر ستستمر في الفترة المقبلة حول الخطوات التي سنقدم عليها لتطبيع العلاقات".

#عاجل | وزير الخارجية التركي: اللقاءات مع مصر ستستمر في الفترة المقبلة حول الخطوات التي سنقدم عليها لتطبيع العلاقات pic.twitter.com/pF7h905FNY — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 6, 2021

وتابع قائلا "مصر ستربح من أي تعاون مع تركيا خاصة فيما يتعلق بالملفات المشتركة في سوريا وليبيا والعراق وشرقي المتوسط".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا حول المباحثات بين مصر وتركيا، قالت فيه إن "المباحثات كانت صريحة وتناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية".

واختتمت، اليوم 6 مايو 2021، وبعد يومين من المداولات، المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال.

وأشار بيان الخارجية إلى أن "المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وسيقوم الجانبان بحسب البيان، بـ"تقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة".