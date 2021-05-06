الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في تيغراي مروع للغاية

قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، إن الوضع الإنساني في إقليم تيغراي الإثيوبي مروع للغاية.

وأضاف دوجاريك في تصريحات لقناة "العربية"، أنه "يجب أن يتوقف القتال في إقليم تيغراي".

المتحدث باسم الأمم المتحدة للعربية: الوضع الإنساني في تيغراي مروع للغاية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 6, 2021

وكان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مارك لوكوك قد قال في وقت سابق، إنه "من دون وقف لإطلاق النار، فإن هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة بالفعل ستزداد سوءا".

وأشار لوكوك إلى أن "الناس بدأوا يموتون من الجوع في منطقة تيغراي الشمالية التي ضربها الصراع في إثيوبيا، حيث تدهور الوضع الإنساني وما زال العنف الجنسي يستخدم كسلاح حرب".

وتابع "ليس هناك شك في أن العنف الجنسي يستخدم في هذا الصراع كسلاح في الحرب، وكوسيلة لإذلال وترهيب وصدمة شعب بأكمله اليوم وكذلك للجيل القادم".

ولفت إلى أن غالبية عمليات الاغتصاب ارتكبها أفراد من الجيش، بما في ذلك "القوات الإثيوبية، وقوات إريترية، وقوات الأمهرة الخاصة، وغيرها من الجماعات المسلحة غير النظامية أو الميليشيات الموالية".

وقال لوكوك: "يجب أن يتوقف القتال"، ودعا إلى "زيادة حجم المساعدة الإنسانية بشكل كبير".

وأفاد أن 9 من كل 10 من سكان المنطقة البالغ عددهم 6 ملايين تقدر الحكومة أنهم بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة.

وكشف لوكوك أن عدد النازحين في إقليم تيغراي ارتفع إلى 1.7 مليون بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

وكانت اشتباكات نشبت في تيغراي، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد أن هاجمت قوات موالية للحزب الحاكم آنذاك، وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قواعد تابعة للجيش في الإقليم.

وفي أواخر الشهر نفسه، أخرجت القوات الاتحادية مقاتلي الجبهة من عاصمة الإقليم وأعلنت الحكومة الإثيوبية النصر.

وسقط آلاف القتلى في الصراع واضطر مئات الآلاف إلى النزوح عن ديارهم وحدث نقص في المواد الغذائية والمياه والدواء في الإقليم. وتقول الحكومة إن معظم الاشتباكات توقفت لكن هناك بعض حوادث إطلاق النار المتفرقة.