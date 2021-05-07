إصابات كورونا تتجاوز 15 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، أنها سجلت 73380 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19" و2550 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 15 مليون و3563، فيما بلغ إجمالي الوفيات 416949 حالة.

ولدى البرازيل الآن ثاني أعلى عدد م ن الوفيات بكوفيد-19 في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر عدد من الإصابات بالمرض بعد الولايات المتحدة والهند.