مسلحون يختطفون طلبة جامعيين في جنوب نيجيريا

قال مسؤول، يوم الخميس، إن عددا غير معروف من طلبة إحدى الجامعات النيجيرية تعرضوا للخطف أثناء قيامهم برحلة بالحافلة في وقت متأخر من يوم الأربعاء على يد مجموعة من المسلحين في جنوب نيجيريا.

وقال جون كالو، مفوض الإعلام في ولاية أبيا، إن بعض طلاب جامعة ولاية أبيا وركاب آخرين كانوا يتحركون في حافلة صغيرة مساء الأربعاء، عندما اعترضهم مسلحون على طول الطريق بالقرب من مدينة أوكيغوي بولاية إيمو المجاورة.

وقال كالو للصحفيين في أومواهيا، عاصمة ولاية أبيا، في مؤتمر صحفي، إن اثنين من الطلاب فرا أثناء الهجوم بينما نقل المسلحون الضحايا الآخرين إلى غابة بالمنطقة، وفقا لوكالة "شينخوا".

وأضاف كالو "نعمل مع حكومة ولاية إيمو والأجهزة الأمنية ذات الصلة في كلتا الولايتين على ضمان إنقاذ الطلاب المختطفين والآخرين"، موصيا الجمهور والجامعة المتضررة من حادث الخطف بالتزام الهدوء، وتعهد ألا تدخر الحكومة أي جهد لضمان سلامة الضحايا.

وشن مسلحون مؤخرا سلسلة من الهجمات في أنحاء أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، بما في ذلك هجمات على مدارس واختطاف طلاب.