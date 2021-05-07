أزمة صيد..تصادم قاربين بريطاني وفرنسي في "المانش"..فيديو

أشارت تقارير إعلامية الى وقوع حادث تصادم بين قاربين أحدهما فرنسي والآخر بريطاني في بحر المانش، إبان المواجهة بين فرنسا والمملكة المتحدة، بسبب حقوق الصيد.

فبحسب ما نشر موقع "بيزنيس إنسايدر" فإن قاربا يحمل علم جيرسي، الجزيرة التابعة لبريطانيا والتي تتمتع بحكم ذاتي، اصطدم مع قارب آخر لايحمل أي علم.

WATCH: The moment boats collide off the coast of Jersey this morning.

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ونقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن جيرسي تقع بالقرب من ساحل فرنسا، وقد تجمَّعت القوارب الفرنسية هناك، للاحتجاج على قيود الصيد المفروضة على مواعيد صيد القوارب الفرنسية بموجب تراخيص ما بعد بريكست.

هذا وهدد مسؤول فرنسي في وقت سابق بقطع الكهرباء عن الجزيرة، ليقوم رئيس الوزراء البريطاني بإرسال زورقي مدفعية الى هناك بعد التهديد.

فيما قالت المملكة المتحدة إنها أرسلت الزوارق لـ"مراقبة الوضع"، فيما أرسلت فرنسا قوارب دورية من قواتها يوم الخميس أيضاً.