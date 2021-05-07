روسكوسموس تخبر عن المكان الذي يمكن أن تسقط فيه أجزاء الصاروخ الصيني

أبلغ رئيس الشركة الروسية الحكومية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين عن المكان الذي يمكن أن تسقط فيه أجزاء من الصاروخ الصيني.

لم يتم تضمين أراضي روسيا في قائمة المناطق التي يمكن أن تسقط فيها المرحلة الخارجة عن السيطرة التي يبلغ وزنها 18 طنًا من الصاروخ Long March 5B الصيني.

استنادًا إلى الخريطة التي نشرها روغوزين في تلغرام يمكن افتراض أن أراضي روسيا غير مدرجة في قائمة مناطق السقوط المحتملة. المناطق المعرضة للخطر - أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا وجنوب أوراسيا وجزء من أمريكا الشمالية.

في 29 أبريل/نيسان، أطلقت الصين الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية إلى المدار باستخدام مركبة الإطلاق الثقيلة Long March 5B ، التي يبلغ مجموع كتلتها 22 طناً. خرجت لاحقا المرحلة الثانية من الصاروخ عن السيطرة وبدأت في السقوط على الأرض بسرعة عالية.