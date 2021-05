بعد حالة الرعب التي اجتاحت العالم... الصين تفجر "مفاجأة" بشأن صاروخها التائه

- بعد أن يكمل الصاروخ الحامل مهمة تسليم المحمولة الفضائية، يفقد الصاروخ الذي يدور خارج الغلاف الجوي قوته، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا يوجد مفهوم "التحكم" في حطام الصاروخ. لكن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية.

— Embassy of China in KSA سفارة الصين في السعودية (@ChinaEmbKSA) May 6, 2021