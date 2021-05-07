في مقال بصحيفة عبرية.. سفير الإمارات لدى تل أبيب: أشعر كأني في منزلي

قال سفير دولة الإمارات لدى تل أبيب، محمد آل خاجة، اليوم الجمعة، إن اتفاق التطبيع بين بلاده وإسرائيل استطاع تغيير التاريخ، وصنع مرحلة مختلفة في المنطقة عنوانها التقدم والتعاون.

ونشرت السفارة الإماراتية في إسرائيل تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أوضحت من خلالها أن آل خاجة تحدث عن بلاده التي يجمع من فيها ثقافات الشرق والغرب، وتشكل "بوتقة صهر" للثقافات من مختلف أنحاء العالم.

في مقال نشرته يديعوت أحرونوت @YediotAhronot سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل سعادة محمد آل خاجة @AmbAlkhaja يشير إلى أن الاتفاقية الإبراهيمية استطاعت تغيير التاريخ وصنعت مرحلة مختلفة في المنطقة عنوانها التقدم والتعاون.#الإمارات #إسرائيل #الإماراتفيإسرائيل #UAEinIsrael pic.twitter.com/kdf9iTJUqw — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) May 6, 2021

وذكر آل خاجة أنه أمضى شهر إقامته الأول في إسرائيل بين اللقاءات الرسمية وبسطات بيع الفلافل، قائلا للإسرائيليين:

إنكم تمنحون الشخص شعورا كأنه في منزله.

(5/5) سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل سعادة محمد آل خاجة @AmbAlkhaja يؤكد للإسرائيليين في مقاله المنشور اليوم في "يديعوت أحرونوت @YediotAhronot أن الإماراتيين سوف يجعلونهم يشعرون كأنهم في بيوتهم لو زاروا #دولةالإمارات #الإمارات #إسرائيل #الإماراتفي_إسرائيل #UEAinIsrael — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) May 6, 2021

ويؤكد سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، في مقاله المنشور الصحيفة العبرية، أن "الإماراتيين سوف يجعلونهم يشعرون كأنهم في بيوتهم لو زاروا بلاده".

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق تطبيع مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.