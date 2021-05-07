أول تعليق من الخارجية الصينية بشأن الصاروخ التائه

تحدثت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، بشأن "الصاروخ التائه"، الذي فقدت الصين الاتصال معه منذ أيام.

وصرح وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن معظم حطام الصاروخ الصيني، الذي خرج عن نطاق السيطرة ويُتوقع سقوطه في مكان غير معلوم على الأرض، سيحترق عند دخول الغلاف الجوي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، أنه "من المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأشار وانغ ون بين إلى أن الصين تتابع عن كثب عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي وأن معظم مكوناته ستحترق حينها.

وأوضح أن "احتمال أن تسبب هذه العملية ضررا على الأرض ضعيف جدا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نشرت القوات الجوية الأمريكية على موقع"سبيس تريك" توقعاتها بشأن الصاروخ، مشيرة إلى أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو/أيار فوق تركمانستان.

ووفقا للجيش الأمريكي، سيدخل الصاروخ الغلاف الجوي يوم 9 مايو/أيار الجاري في الساعة 2.13 بتوقيت موسكو، فوق تركمانستان عند إحداثيات 38.1 درجة شمالا وخط طول 62.5 درجة شرقا.

سيمر حطام الصاروخ الصيني فوق المنطقة العربية هذه الليلة في الساعة 07:30 مساء بتوقيت غرينتش كما هو مبين في الصورة. ولن يرى أثناء هذه المرور لأنه سيكون في ظل الأرض، وسيمر مرة أخرى فوق مصر بعد ذلك بساعة ونصف ولن يكون مرئيا أيضا. ولا تشكل هذه العبورات أي خطر.#الصاروخ_الصيني #عاجل pic.twitter.com/YbQyt3LDek — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 6, 2021

كان الجيش الأمريكي قد توقع سابقا سقوط الصاروخ فوق الجزء الجنوبي للمحيط الهادئ بمنطقة ليست بعيدة عن نيوزيلندا.

هذا وأطلقت الصين الأسبوع الماضي أولى المراحل الثلاثة لمحطتها الفضائية، وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، ما يجعل من شبه المستحيل توقع النقطة التي سيدخل منها إلى الغلاف الجوي، وبالتالي المكان الذي سيسقط فيه.

وقد يتفكك الصاروخ عند دخوله الغلاف الجوي لتتبقى منه قطع حطام فقط تسقط على الأرض، لكن إذا بقي الصاروخ كاملا فالاحتمال الأكبر هو أن يسقط في أحد المحيطات أو البحار.