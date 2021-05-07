أمريكا... جرحى إثر إطلاق تلميذة في مدرسة ابتدائية النار على زملائها ومعلميها

أطلقت تلميذة في الصف السادس الابتدائي النار في مدرستها بولاية آيداهو في غرب الولايات المتّحدة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.

وقال ستيف أندرسون، قائد شرطة مقاطعة جيفرسون، إن الطفلة أطلقت النار في مدرستها في مدينة ريغبي، قبل أن تتمكن معلّمة من تجريدها من السلاح، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، وسرعان ما ألقت الشرطة القبض عليها، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضح أندرسون خلال مؤتمر صحفي أنّه "صباح الخميس قرابة الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة، استلّت تلميذة في الصف السادس ابتدائي مسدّساً من حقيبة ظهرها. لقد أطلقت رصاصات عدّة داخل المنشأة وأصابت ثلاثة أشخاص بجروح. اثنان منهم تلميذان والثالث موظف في المدرسة".

وطمأن قائد الشرطة إلى أنّ الجرحى الثلاثة نقلوا إلى المستشفى وجروحهم طفيفة.

وتعذّر على قائد الشرطة تحديد دوافع الطفلة في الحال، مكتفياً بالقول إنّ الفتاة بدأت بإطلاق النار في بهو مدخل المدرسة ثم واصلته في الخارج.

وفي 2020 قُتل في الولايات المتّحدة أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري، بما في ذلك في حالات انتحار، وفق موقع "غان فايلنس أركايف".