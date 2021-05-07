بداية حوار جديد بين أنقرة وواشنطن لحل أزمة مقاتلات "أف-35"

موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة "إن تي في" عن دمير قوله: "لقد قلنا بالفعل إنه لا يمكن استبعاد أي دولة من برنامج "اف-35 " من جانب واحد، وأكدت الرسالة الأخيرة من الولايات المتحدة أننا على حق. وسيبدأ حوار مع واشنطن لإيجاد حل لمشكلة "اف-35".
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا، بشأن استبعادها من برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35" بسبب شرائها لأنظمة دفاع جوي روسية من طراز "اس-400".
وألغت الولايات المتحدة مذكرة مشتركة لإنتاج "اف-35"، وقعتها مع تركيا عام 2007، ومع 7 شركاء آخرين هم المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.
وخططت تركيا في البداية لشراء حوالي 100 مقاتلة "اف-35 إيه"، ولكن تم استبعادها من برنامج الإنتاج والمشتريات بعد حصولها على نظام الدفاع الجوي "اس-400".
وزعمت الولايات المتحدة الأمريكية أن منظومات صواريخ "أس– 400" لا تتطابق ومعايير حلف الناتو، مهددة تركيا بفرض العقوبات على امتلاكها، بل وأعلنت مرارا، أن بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية بيع أحدث طائراتها من طراز "إف–35" لأنقرة، خاصة وأن تركيا تعتبر إحدى الدول الأعضاء في البرنامج الدولي الأمريكي الخاص بتصنيع طائرة "إف-35"، إلا أن تركيا أعلنت أكثر من مرة من جانبها، أن منظومات صواريخ "أس – 400"، لا تعد تهديدا بالنسبة لطائرات "أف- 35".
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