بداية حوار جديد بين أنقرة وواشنطن لحل أزمة مقاتلات "أف-35"

أعلن مدير إدارة الصناعة الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، اليوم الجمعة، أن أنقرة تلقت رسالة من واشنطن قد تشكل بداية حوار بين البلدين لحل المشكلة طائرات إف-35، مشيرا أن الولايات المتحدة جمدت تسليم هذه المقاتلات لبلاده بسبب شراء تركيا منظومات "اس-400" الروسية.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة "إن تي في" عن دمير قوله: "لقد قلنا بالفعل إنه لا يمكن استبعاد أي دولة من برنامج "اف-35 " من جانب واحد، وأكدت الرسالة الأخيرة من الولايات المتحدة أننا على حق. وسيبدأ حوار مع واشنطن لإيجاد حل لمشكلة "اف-35".

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا، بشأن استبعادها من برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35" بسبب شرائها لأنظمة دفاع جوي روسية من طراز "اس-400".

وألغت الولايات المتحدة مذكرة مشتركة لإنتاج "اف-35"، وقعتها مع تركيا عام 2007، ومع 7 شركاء آخرين هم المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

وخططت تركيا في البداية لشراء حوالي 100 مقاتلة "اف-35 إيه"، ولكن تم استبعادها من برنامج الإنتاج والمشتريات بعد حصولها على نظام الدفاع الجوي "اس-400".

واعلن البنتاغون، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشتري مقاتلات "اف-35"، كانت مخصصة لتركيا بعد إلغاء برنامج التعاون لإنتاجها بسبب حصول أنقرة على أنظمة دفاع جوي روسية من طراز "أس-400".

وزعمت الولايات المتحدة الأمريكية أن منظومات صواريخ "أس– 400" لا تتطابق ومعايير حلف الناتو، مهددة تركيا بفرض العقوبات على امتلاكها، بل وأعلنت مرارا، أن بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية بيع أحدث طائراتها من طراز "إف–35" لأنقرة، خاصة وأن تركيا تعتبر إحدى الدول الأعضاء في البرنامج الدولي الأمريكي الخاص بتصنيع طائرة "إف-35"، إلا أن تركيا أعلنت أكثر من مرة من جانبها، أن منظومات صواريخ "أس – 400"، لا تعد تهديدا بالنسبة لطائرات "أف- 35".