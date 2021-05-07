بلينكن: أعلم أن بعض أفعالنا في السنوات الأخيرة قوضت النظام العالمي

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن عددا من الإجراءات الأمريكية في السنوات الأخيرة، أدّت إلى تقويض النظام العالمي القائم على القواعد وثقة الآخرين في التزام واشنطن بها.

وقال بلينكن خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "إنه يجب تحميل الجميع المسؤولية عن ولائهم للالتزامات التي قطعوها بشكل طوعي".

وتابع: "وهذا ينطبق أيضا على الولايات المتحدة. أعلم أن بعض أفعالنا في السنوات الأخيرة قوّضت النظام القائم على القواعد وجعلت الآخرين يتساءلون، هل ما زلنا ملتزمين بها".

وأشار بلينكن إلى أن "بلاده في ظل إدارة الرئيس جو بايدن تعود بالفعل إلى العمل مع المجتمع الدولي في إطار المؤسسات متعددة الأطراف".

واستشهد بقوله: "لقد انضممنا إلى اتفاقيات باريس المناخية مرة أخرى، وعدنا للعمل مع منظمة الصحة العالمية، ونعمل على العودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونشارك في الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران وتعزيز نظام منع الانتشار".