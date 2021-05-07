إيران تخير أمريكا بين إرث ترامب الفاشل وإعادة إحياء الاتفاق النووي

خيرَّت وزارة الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية، بين الإرث الفاشل للرئيس لسابق، دونالد ترامب، وإعادة إحياء الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، عن سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن محادثات فيينا بطيئة لكن إيجابية، رغم أن التقدم لم يكن سريعا، لكنه كان كافيا لإعادة جراء عملية الصياغة التي تلتها الآن مرحلة الصياغة والمفاوضات بين الطرفين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "جميع المقايضات والمساومات انتهت في يوليو/تموز 2015، ونحن نجتمع الآن في فيينا للتركيز على كيفية عودة الولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي، وتنفيذ خطة الالتزام ببنود الاتفاق الملزمة، ومن السابق لأوانه الحكم والاستنتاج بأي شكل من الأشكال".

وشدد خطيب زاده على أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أمر يعود إلى حد كبير ببقؤاؤ السياسي في واشنطن قائلا:

حان الوقت الآن لاتخاذ قرار سياسي من قبل الرئيس جو بايدن، بإختبار إدارته الالتزام بإرث إدارة ترامب الفاشل، أو الابتعاد عن هذا الإرث والسياسة الملازمة له والتمسك بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق النووي، الذي وقعه الرئيس باراك أوباما، آنذاك، يوم كان جو بايدن، نائبا للرئيس.