الشرطة الإيطالية تكتشف "مفاجأة خطيرة" في متجر فاكهة

داهم عناصر من الشرطة الإيطالية متجرا للفاكهة في مدينة نابولي، ولدى تفتيشه وجدوا مفاجأة خطيرة، الأمر الذي أدى لاعتقال شخصين، بحسب بيان لها اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة قوات الأمن وهي تفتش غرفة للتخزين داخل المتجر، عثرت فيها على عشرة مسدسات وست بنادق كلاشينكوف وخمسة أسلحة آلية وسترتين مضادتين للرصاص وأجهزة تفجير بدائية وخزائن ذخيرة.

وقال مصدر من الشرطة إن من المحتمل أن تكون الأسلحة تابعة لإحدى عصابات المافيا التي تنشط في المنطقة.

كما عُثر في المتجر الذي يقع في ضاحية بانولي غربي المدينة على نحو 13 كيلوغراما من الحشيش والماريجوانا.

وقالت الشرطة إن العملية بدأت في وقت متأخر أمس الخميس، مضيفة أن المعتقلين هما صاحب المتجر (41 عاما) وعمه (74 عاما)، وهما إيطاليان وليس لهما سوابق جنائية.