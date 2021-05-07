عراقجي: الأمريكيون مستعدون لرفع جزء كبير من العقوبات

أعلن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، رئيس الوفد الإيراني لمحادثات فيينا، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن الأمريكيين جادين بالعودة للاتفاق النووي، مشيرا إلى أنهم أعلنوا استعدادهم لرفع جزء كبير من العقوبات ولكن هذا لا يكفي.

طهران - موسكو. وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي بعد انتهاء الجولة الرابعة لمجموعة 4+1 من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي:" الأمريكيون جادون في العودة إلى الاتفاق وأعلنوا عن استعدادهم لرفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على طهران لكن هذا لا يكفي".

وأضاف: "المباحثات مستمرة وطهران جادة جدا في العودة إلى التزاماتها إذا تم تأمين مصالحها".

وتابع عراقجي قائلا: "جميع أطراف الاتفاق النووي جادون في إحياء الاتفاق النووي والتوصل إلى حل"، مؤكدا أن وفد بلاده متفائل جدا بالتوصل إلى حل، وبعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق بشكل كامل.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا، منذ مطلع نيسان/أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والاستعادة الكاملة للاتفاق النووي.