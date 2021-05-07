بعد إصابته في انفجار.. رئيس المالديف السابق في حالة حرجة

كشف مصدر طبي عن الحالة الصحية لرئيس المالديف السابق والرئيس الحالي للبرلمان، محمد نشيد، مؤكدا أن حالته حرجة جدا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أجرى الأطباء عملية جراحية لإزالة الشظايا من جسد نشيد، وتم وضعه في قسم العناية المركزة.

وذكر المستشفى في بيان: "خضع نشيد لجراحة لإنقاذ حياته على مدى الساعات الست عشرة الماضية بسبب إصابات في رأسه وصدره وبطنه وأطرافه".

ووقع انفجار، أمس الخميس، في العاصمة ماليه أمام منزل نشيد، بعد زرع عبوة على دراجة نارية كانت متوقفة قرب سيارته. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة وتتعامل الشرطة معها على أنها هجوم إرهابي.

وفي وقت سابق حذر نشيد، أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد والرئيس الحالي للبرلمان، من تسلل المتشددين إلى البلد.