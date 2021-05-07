ماكرون: أدعو أمريكا وبريطانيا إلى الكف عن "عرقلة" تصدير لقاحات "كورونا"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الكف عن عرقلة تصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمكونات الضرورية لإنتاجها.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى قمة أوروبية في بورتو، اليوم الجمعة: "ليتم توزيع اللقاح، ينبغي عدم عرقلة المكونات واللقاحات نفسها"، معتبرا أن "الأنجلوسكسونيين يعرقلون اليوم إلى حد كبير هذه المكونات وهذه اللقاحات. اليوم، 100% من اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى السوق الأمريكية".

#UPDATE French President Emmanuel Macron said Friday he was ready to discuss waiving Covid-19 vaccine patents but more important was the US and UK ending export restrictions on vaccines and their raw materials pic.twitter.com/FAYz1BE8Bm — AFP News Agency (@AFP) May 7, 2021

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أوروبا هي "صيدلية العالم"، حيث صدر الاتحاد الأوروبي لحد الآن لأكثر من 200 مليون جرعة، حسب تعبيرها.

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إن الصراع يحتدم في السوق العالمية بين مصنعي الأدوية المضادة لفيروس كورونا.

وعن اختيار المؤتمر العالمي للقاحات بواشنطن لقاح "موديرنا" الأمريكي كأفضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أوضح بوتين أن "المحافل العالمية قررت دعم اللقاح الأمريكي "موديرنا"، وهذا أمر يخصهم".

ولكن في الوقت نفسه، أكد بوتين أن الأدوية الروسية المضادة لفيروس كورونا المستجد هي الأكثر أمنا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنها بسيطة وموثوق بها مثل بندقية كلاشنيكوف.

وكان المؤتمر العالمي للقاحات في واشنطن، قد أعلن في وقت سابق، عن اختيار لقاح شركة موديرنا الأمريكية كأفضل لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.