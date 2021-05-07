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    قوات جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن، فبراير 2021

    واشنطن: "أنصار الله" أضاعت فرصة كبرى برفض لقاء مبعوث الأمم المتحدة

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
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    قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المتحالفة مع إيران في اليمن أضاعت "فرصة كبرى" لإبداء التزام بالسلام برفضها الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في مسقط.

    وأضافت الوزارة في بيان أن المسلحين يساهمون في تدهور الوضع الإنساني في اليمن بمواصلة الهجوم على مأرب "الأمر الذي يفاقم الأوضاع المتردية لليمنيين النازحين المستضعفين بالفعل"، بحسب قولها وفقا لوكالة "رويترز".

    جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
    © AP Photo / Yemen's Defense Ministry
     معارك عنيفة بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في مأرب تخلف 34 قتيلا
    وكان عضو الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك العجري، كشف الثلاثاء الماضي، عن فشل زيارة المبعوثين الأممي والأمريكي لليمن، إلى سلطنة عمان ضمن التحركات الدولية لإيقاف الحرب في اليمن واستئناف المفاوضات السياسية.

    وقال العجري، وهو عضو المكتب السياسي في جماعة "أنصار الله"، عبر "تويتر": "يتردد في الإعلام أن المبعوثين الأمريكي والأممي عادا من مسقط بخفي حنين، والأصح أنهما جاءا بخفي حنين".

    وتأتي تصريحات القيادي في "أنصار الله"، عقب ساعات من تغريدة لرئيس وفد الجماعة المفاوض محمد عبد السلام، ألمح فيها إلى رفض عرض يتضمن إيقاف هجوم "أنصار الله" في محافظة مأرب، بالقول: "يتحدثون عن معركة جزئية (في إشارة إلى معركة مأرب) ويتركون اليمن المحاصر (يقصد القيود المفروضة على المنافذ التي تديرها أنصار الله)".

    وتشهد العاصمة العُمانية مسقط التي يقيم فيها رئيس وفد "أنصار الله" المفاوض، حراكا دوليا وإقليميا لإيقاف الحرب في اليمن، حيث كثف المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ونظيره الأمريكي تيم ليندركينغ، زيارتهما لها وعقدا خلالها لقاءات عدة بالمسؤولين العمانيين، الذين يجرون وساطات بين أطراف الصراع في اليمن من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في البلاد.

    ومنذ ثلاثة أشهر، تشهد محافظة مأرب معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سلطنة عمان, الأمم المتحدة, أنصار الله, اليمن
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