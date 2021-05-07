منظمة الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفارم" الصيني

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" الذي تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية المملوكة للدولة.

وأصبح اللقاح، وهو أحد لقاحين صينيين مُنحا بالفعل لمئات الملايين في الصين وخارجها، أول لقاح لـ"كوفيد-19" تطوره دولة غير غربية ويحظى بدعم منظمة الصحة.

وقبل يومين، أظهرت وثيقة نشرتها "رويترز" أن خبراء منظمة الصحة العالمية أبدوا "ثقة منخفضة للغاية" في بيانات قدمتها شركة "سينوفارم" الصينية بشأن لقاحها للوقاية من "كوفيد-19" فيما يتعلق بخطر معاناة بعض المرضى من آثار جانبية شديدة، لكنهم يثقون إجمالا في قدرة اللقاح على الحماية من المرض.

أعد وثيقة "تقييم الأدلة" فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لمنظمة الصحة العالمية من أجل تقييمها للقاح "سينوفارم" الذي أقرت 45 دولة وسلطة استخدامه للبالغين ووُزعت 65 مليون جرعة منه. ويراجع الخبراء الأدلة ويصدرون التوصيات بشأن السياسة والجرعات المرتبطة بأي لقاح.

وتشمل الوثيقة ملخصات لبيانات من تجارب سريرية في الصين والبحرين ومصر والأردن والإمارات.

وذكرت الوثيقة أن فاعلية اللقاح في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية في عدة دول بلغت 78.1% بعد تلقي جرعتين. وتقل هذه النسبة قليلا عن 79.34% التي أعُلنت سابقا في الصين.